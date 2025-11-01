В России банкам будут платить за возврат денег жертвам мошенников

С 1 ноября Национальная система платежных карт внедрит новый механизм, позволяющий банкам получать вознаграждение за возврат средств гражданам, пострадавшим от мошеннических действий. Об этом сообщает газета «Ведомости». Данная инициатива реализуется в рамках сервиса «Добрая воля», который предоставляет банкам возможность добровольно возвращать похищенные средства клиентам. Сервис работает через платформу НСПК и не подразумевает дополнительных комиссий. Банки будут получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, однако максимальная сумма вознаграждения не может превышать 5000 рублей за одну операцию.

Данная инициатива реализуется в рамках сервиса «Добрая воля», который предоставляет банкам возможность добровольно возвращать похищенные средства клиентам. Сервис работает через платформу НСПК и не подразумевает дополнительных комиссий. Банки будут получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, однако максимальная сумма вознаграждения не может превышать 5000 рублей за одну операцию.

Выплаты пострадавшим будут осуществляться банком-отправителем, который возвращает средства, при этом дополнительные комиссии в пользу НСПК не будут взиматься.