В мороженом российского бренда нашли кишечную палочку

Отмечается, что бактерии группы кишечной палочки выявили в ванильном пломбире «Как раньше». Изготовитель — «Вологодское мороженое». Также в продукте обнаружили превышение содержания микроорганизмов в 2,4 раза.