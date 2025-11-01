В Госдуме высказали, какой может быть выгода для Трампа от скандала с Tomahawk

Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение о возможных поставках дальнобойных ракет Tomahawk на Украину, которые может анонсировать президент США Дональд Трамп. Об этом пишет «Лента. ру». Парламентарий предположил, что это заявление может быть частью политического маневра Трампа, направленного на получение выгоды. Колесник отметил, что Трамп известен своей непредсказуемостью и часто меняет решения, поэтому сложно предугадать, какие шаги он предпримет в будущем. Он также подчеркнул, что риторика американского лидера может быть использована для достижения своих целей.