Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 80.98 0.48 01/11
ЦБ EUR 93.39 0 01/11
Нал. USD 81.30 / 80.88 01/11 15:25
Нал. EUR 94.47 / 95.67 01/11 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
584
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 947
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 276
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 596
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме высказали, какой может быть выгода для Трампа от скандала с Tomahawk
Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение о возможных поставках дальнобойных ракет Tomahawk на Украину, которые может анонсировать президент США Дональд Трамп. Об этом пишет «Лента. ру». Парламентарий предположил, что это заявление может быть частью политического маневра Трампа, направленного на получение выгоды. Колесник отметил, что Трамп известен своей непредсказуемостью и часто меняет решения, поэтому сложно предугадать, какие шаги он предпримет в будущем. Он также подчеркнул, что риторика американского лидера может быть использована для достижения своих целей.

Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение о возможных поставках дальнобойных ракет Tomahawk на Украину, которые может анонсировать президент США Дональд Трамп. Об этом пишет «Лента. ру».

Парламентарий предположил, что это заявление может быть частью политического маневра Трампа, направленного на получение выгоды.

Колесник отметил, что Трамп известен своей непредсказуемостью и часто меняет решения, поэтому сложно предугадать, какие шаги он предпримет в будущем. Он также подчеркнул, что риторика американского лидера может быть использована для достижения своих целей.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предупредил о возможных серьезных последствиях передачи США ракет Tomahawk украинским вооруженным силам. По его словам, это развитие событий может привести к глобальному кризису, сопоставимому с Карибским кризисом.