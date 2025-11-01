В Госдуме рассказали, кто в декабре получит двойную пенсию

В конце года часть россиян получит пенсию сразу за декабрь и январь. Об этом сообщил депутат Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Это связано с тем, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно. И именно в эти даты многие получают пенсии. Досрочную выплату получат прежде всего те, кому приходят деньги через банки. Если обычно пенсия поступает с 1-го по 10-е число, перечисление произойдет до 28 декабря. Конкретная дата зависит от региона. Депутат напомнил, что перенос не распространяется на тех, кто получает пенсию через почту. Выплаты доставят в первые рабочие дни после новогодних праздников.

В конце года часть россиян получит пенсию сразу за декабрь и январь, сообщил депутат Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин 1 ноября RT.

Это связано с тем, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно. И именно в эти даты многие получают пенсии.

Досрочную выплату получат прежде всего россияне, которым приходят деньги через банки. Если обычно пенсия поступает с 1-го по 10-е число, перечисление произойдет до 28 декабря. Конкретная дата зависит от региона.

Депутат напомнил, что перенос не распространяется на тех, кто получает пенсию через почту. Выплаты доставят в первые рабочие дни после новогодних праздников.