В ЦБ перечислили признаки, по которым можно определить дипфейк. Об этом 1 ноября сообщило ТАСС.
В ЦБ назвали следующие признаки, по которым можно определить дипфейк:
- неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, которая может резко обрываться;
- нарушение синхронизации между речью и движением губ;
- неестественная мимика — редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы.
Как отметили в ЦБ, если знакомый прислал голосовое или видео с просьбой прислать ему деньги, нужно насторожиться.