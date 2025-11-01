Рязань
В ЦБ перечислили признаки, по которым можно определить дипфейк
В ЦБ назвали следующие признаки: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, которая может резко обрываться; нарушение синхронизации между речью и движением губ; неестественная мимика — редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы. Как отметили в ЦБ, если знакомый прислал голосовое или видео с просьбой прислать ему деньги, нужно насторожиться.

В ЦБ перечислили признаки, по которым можно определить дипфейк. Об этом 1 ноября сообщило ТАСС.

В ЦБ назвали следующие признаки, по которым можно определить дипфейк:

  • неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, которая может резко обрываться;
  • нарушение синхронизации между речью и движением губ;
  • неестественная мимика — редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы.

Как отметили в ЦБ, если знакомый прислал голосовое или видео с просьбой прислать ему деньги, нужно насторожиться.