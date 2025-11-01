Ушел их жизни соратник Джеки Чана и звезда кунг-фу боевиков Стэнли Фун

Звезда гонконгских комедийных боевиков Стэнли Фун Шуй-фань скончался на Тайване в возрасте 80 лет, сообщает South China Morning Post (SCMP). Актер, родившийся в Гонконге, начал свою карьеру на местной киностудии в 1967 году, а в 1989 году переехал на Тайвань. Стэнли Фун стал известен благодаря своей роли в комедии «Победители и грешники» (1983), где он снялся вместе с легендарным Джеки Чаном. Фильм, получивший в китайском прокате название «Пять счастливых звезд», рассказывает о приключениях друзей, которые пытаются лавировать между полицией и мафией. За свою карьеру актер снялся в 135 фильмах и выступил в качестве режиссера в 10 картинах.

Стэнли Фун стал известен благодаря своей роли в комедии «Победители и грешники» (1983), где он снялся вместе с легендарным Джеки Чаном. Фильм, получивший в китайском прокате название «Пять счастливых звезд», рассказывает о приключениях друзей, которые пытаются лавировать между полицией и мафией. Эта картина пользовалась огромной популярностью благодаря сочетанию сцен боевых искусств и комедийных элементов, что стало визитной карточкой актера.

В последующие годы Фун снялся в нескольких успешных сиквелах и других проектах в 1980—1990-х годах. Однако в последние годы жизни он неохотно вспоминал о своих ранних работах, которые принесли ему славу, отмечает гонконгский новостной портал HK01. За свою карьеру актер снялся в 135 фильмах и выступил в качестве режиссера в 10 картинах.

