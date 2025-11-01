Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
593
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 285
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 611
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Ушел их жизни соратник Джеки Чана и звезда кунг-фу боевиков Стэнли Фун
Звезда гонконгских комедийных боевиков Стэнли Фун Шуй-фань скончался на Тайване в возрасте 80 лет, сообщает South China Morning Post (SCMP). Актер, родившийся в Гонконге, начал свою карьеру на местной киностудии в 1967 году, а в 1989 году переехал на Тайвань. Стэнли Фун стал известен благодаря своей роли в комедии «Победители и грешники» (1983), где он снялся вместе с легендарным Джеки Чаном. Фильм, получивший в китайском прокате название «Пять счастливых звезд», рассказывает о приключениях друзей, которые пытаются лавировать между полицией и мафией. За свою карьеру актер снялся в 135 фильмах и выступил в качестве режиссера в 10 картинах.

Звезда гонконгских комедийных боевиков Стэнли Фун Шуй-фань скончался на Тайване в возрасте 80 лет, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Актер, родившийся в Гонконге, начал свою карьеру на местной киностудии в 1967 году, а в 1989 году переехал на Тайвань.

Стэнли Фун стал известен благодаря своей роли в комедии «Победители и грешники» (1983), где он снялся вместе с легендарным Джеки Чаном. Фильм, получивший в китайском прокате название «Пять счастливых звезд», рассказывает о приключениях друзей, которые пытаются лавировать между полицией и мафией. Эта картина пользовалась огромной популярностью благодаря сочетанию сцен боевых искусств и комедийных элементов, что стало визитной карточкой актера.

В последующие годы Фун снялся в нескольких успешных сиквелах и других проектах в 1980—1990-х годах. Однако в последние годы жизни он неохотно вспоминал о своих ранних работах, которые принесли ему славу, отмечает гонконгский новостной портал HK01. За свою карьеру актер снялся в 135 фильмах и выступил в качестве режиссера в 10 картинах.

Фото: Stanley Fung / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)