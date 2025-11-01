Стало известно, что произошло в магазине в Московском районе Рязани

В одном из магазинов в Московском районе Рязани произошло короткое замыкание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области. «Дальнейшего возгорания не случилось», — отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Московском районе загорелся магазин.