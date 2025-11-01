СК РФ взял под контроль проверку по делу о медпомощи рязанцу, потерявшему ногу

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести тщательную проверку по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В августе текущего года пациент с переломом не смог получить необходимую госпитализацию и был направлен на амбулаторное лечение. Когда его состояние ухудшилось, он вновь обратился в медицинское учреждение, но снова столкнулся с отказом в экстренной помощи. В результате, спустя две недели мужчине была ампутирована стопа.
На данный момент он продолжает лечение, при этом вынужден самостоятельно приобретать лекарства. Обращения в другие компетентные органы не принесли результатов, и меры реагирования не были предприняты.
В связи с серьезностью ситуации, Следственный комитет России по Рязанской области проводит процессуальную проверку. Результаты проверки будут контролироваться на высоком уровне, и руководитель СУ СК России по региону Олег Васильев должен доложить о предварительных и окончательных итогах.