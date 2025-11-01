СК РФ взял под контроль проверку по делу о медпомощи рязанцу, потерявшему ногу

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести тщательную проверку по делу о неподобающем оказании медицинской помощи мужчине с переломом в Рязани. В августе пострадавшему отказали в госпитализации, направив на амбулаторное лечение. При ухудшении состояния врача вновь отказали в экстренной помощи, в результате чего спустя две недели мужчине ампутировали стопу. Пациент продолжает лечение и вынужден самостоятельно покупать лекарства. Обращения в другие органы не дали результата, меры не приняты. Следственный комитет региона проводит процессуальную проверку под контролем руководства. Олег Васильев должен доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

