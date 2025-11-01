Рязань
СК РФ взял под контроль проверку по делу о медпомощи рязанцу, потерявшему ногу
