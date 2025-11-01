Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
609
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 987
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 300
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 636
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские егеря проведут регулирующую численность охоту на диких животных
В Рязанской области егеря приступят к проведению регулирующей охоты на диких животных в связи с неконтролируемым ростом популяции некоторых видов. Об этом сообщили в сюжете «ГТРК Ока». В рамках этой инициативы запланирован отстрел 120 лосей и 200 косуль. По словам охотников, увеличение численности этих животных создает угрозу для местной флоры и фауны, а также представляет опасность для людей. Специалисты подчеркивают, что такая мера необходима для поддержания экологического баланса и предотвращения негативных последствий, связанных с перенаселением диких животных. Напомним, ранее сообщалось, что на территории региона увеличилась численность диких животных.

Фото: ГТРК Ока