Рязанские егеря проведут регулирующую численность охоту на диких животных

В Рязанской области егеря приступят к проведению регулирующей охоты на диких животных в связи с неконтролируемым ростом популяции некоторых видов. Об этом сообщили в сюжете «ГТРК Ока». В рамках этой инициативы запланирован отстрел 120 лосей и 200 косуль. По словам охотников, увеличение численности этих животных создает угрозу для местной флоры и фауны, а также представляет опасность для людей. Специалисты подчеркивают, что такая мера необходима для поддержания экологического баланса и предотвращения негативных последствий, связанных с перенаселением диких животных. Напомним, ранее сообщалось, что на территории региона увеличилась численность диких животных.

Фото: ГТРК Ока