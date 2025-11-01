Рязанку осудили за кражу из торгового центра

По данным следствия, в декабре 2024 года 39-летняя рязанка попыталась украсть электроинструменты из сетевого магазина. Ее остановили сотрудники торгового центра. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.