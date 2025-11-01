Рязанцев предупредили о мошенников, выдающих себя за сотрудников онкодиспансера

Руководство онкодиспансера Рязани выпустило предупреждение для пациентов и их родственников о растущем числе мошеннических звонков, поступающих от лиц, представляющихся сотрудниками медучреждения. Об этом сообщил medrzn.ru со ссылкой на медучреждение. В последнее время рязанцы сообщают о случаях, когда неизвестные пытаются записать их на прием или изменить время посещения врача, запрашивая при этом паспортные данные. «Просим вас не сообщать свои персональные данные по телефону, даже если собеседник представляется сотрудником онкологического диспансера или вашим лечащим врачом», — отметили в онкодиспансере.

Для получения актуальной информации о записях на прием рекомендуется обращаться непосредственно в онкодиспансер.