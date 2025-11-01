Рязань
Рязанцев предупредили о мошенников, выдающих себя за сотрудников онкодиспансера
Руководство онкодиспансера Рязани выпустило предупреждение для пациентов и их родственников о растущем числе мошеннических звонков, поступающих от лиц, представляющихся сотрудниками медучреждения. Об этом сообщил medrzn.ru со ссылкой на медучреждение. В последнее время рязанцы сообщают о случаях, когда неизвестные пытаются записать их на прием или изменить время посещения врача, запрашивая при этом паспортные данные. «Просим вас не сообщать свои персональные данные по телефону, даже если собеседник представляется сотрудником онкологического диспансера или вашим лечащим врачом», — отметили в онкодиспансере.

Руководство онкодиспансера Рязани выпустило предупреждение для пациентов и их родственников о растущем числе мошеннических звонков, поступающих от лиц, представляющихся сотрудниками медучреждения. Об этом сообщил medrzn.ru со ссылкой на медучреждение.

В последнее время рязанцы сообщают о случаях, когда неизвестные пытаются записать их на прием или изменить время посещения врача, запрашивая при этом паспортные данные.

«Просим вас не сообщать свои персональные данные по телефону, даже если собеседник представляется сотрудником онкологического диспансера или вашим лечащим врачом», — отметили в онкодиспансере. Важно помнить, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают паспортные данные по телефону.

Для получения актуальной информации о записях на прием рекомендуется обращаться непосредственно в онкодиспансер.