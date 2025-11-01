Рязанца, на участке которого образовалась свалка, обязали рекультивировать землю

Собственника участка в Агро-Пустыни, на котором образовалась свалка, суд обязал рекультивировать загрязненную отходами землю сельхозназначения. Отмечается, что причиненный почве ущерб оценили в 2,5 млн рублей.