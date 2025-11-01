Россиянам сообщили о росте цен на шампанские вина к Новому году
За год стоимость игристого уже увеличилась на 11%, эта тенденция продолжится и к январским праздникам. Сейчас средняя цена бутылки — 1039 рублей. В этом году к праздникам ожидается рост цены в среднем на 10%.
Россиянам сообщили о росте цен на шампанские вина к Новому году. Об этом пишет Baza.
