Россиянам сообщили о росте цен на шампанские вина к Новому году

За год стоимость игристого уже увеличилась на 11%, эта тенденция продолжится и к январским праздникам. Сейчас средняя цена бутылки — 1039 рублей. В этом году к праздникам ожидается рост цены в среднем на 10%.

Россиянам сообщили о росте цен на шампанские вина к Новому году. Об этом пишет Baza.

За год стоимость игристого уже увеличилась на 11%, эта тенденция продолжится и к январским праздникам.

Сейчас средняя цена бутылки — 1039 рублей.

В этом году к праздникам ожидается рост цены в среднем на 10%.