Россиян предупредили, чем грозит неуплата налогов до 1 декабря
Россиян, не оплативших транспортный, земельный и имущественный налоги за 2024 год до 1 декабря, ждут штрафы и ограничения. С 2 декабря 2025 года начисляется пеня за каждый день просрочки до полной оплаты. Размер штрафа зависит от намерений: 20% при неумышленной неуплате и 40% при умышленном уклонении. Если долг не погашен в течение шести месяцев, налоговая может обратиться в суд для взыскания. При сумме долга свыше 30 тысяч рублей возможен запрет на выезд из страны, хотя ограничение может применяться и при меньших суммах.

Россиян, не успевших оплатить транспортный, земельный и имущественный налоги за 2024 год до 1 декабря 2025 года, ожидают штрафные санкции и ограничения. Об этом сообщила доцент кафедры налогового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Светлана Завитова, передал NEWS.ru.

С 2 декабря 2025 года начнется начисление пени за каждый день просрочки, которая продолжится до полного погашения задолженности. В случае неуплаты налога, штраф составит от 20% до 40% от суммы долга, в зависимости от намерений налогоплательщика. Неумышленная неуплата влечет штраф в размере 20%, тогда как умышленное уклонение обернется 40% штрафа.

Если задолженность не будет погашена в течение шести месяцев, налоговая служба может инициировать судебное взыскание. Кроме того, существует риск ограничения выезда за границу: если сумма долга превысит 30 тысяч рублей, должнику могут запретить выезд, хотя это ограничение может применяться и при меньших суммах.