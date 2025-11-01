Россиян предупредили, чем грозит неуплата налогов до 1 декабря

Россиян, не успевших оплатить транспортный, земельный и имущественный налоги за 2024 год до 1 декабря 2025 года, ожидают штрафные санкции и ограничения. Об этом сообщила доцент кафедры налогового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Светлана Завитова, передал NEWS.ru.

С 2 декабря 2025 года начнется начисление пени за каждый день просрочки, которая продолжится до полного погашения задолженности. В случае неуплаты налога, штраф составит от 20% до 40% от суммы долга, в зависимости от намерений налогоплательщика. Неумышленная неуплата влечет штраф в размере 20%, тогда как умышленное уклонение обернется 40% штрафа.

Если задолженность не будет погашена в течение шести месяцев, налоговая служба может инициировать судебное взыскание. Кроме того, существует риск ограничения выезда за границу: если сумма долга превысит 30 тысяч рублей, должнику могут запретить выезд, хотя это ограничение может применяться и при меньших суммах.