Росгвардия Рязани оказала более 17,5 тысяч госуслуг за 10 месяцев

Сотрудники Росгвардии по Рязанской области подвели итоги работы за 10 месяцев 2025 года. За этот период было принято около 17 тысяч заявлений и оказано примерно 17,5 тысяч государственных услуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. Проведено свыше 6,3 тысяч проверок условий хранения оружия, аннулировано 522 разрешения и лицензии, изъято более 1600 единиц огнестрельного оружия и свыше 4000 патронов. Добровольно сдано 7 единиц оружия. К административной ответственности привлечено более 600 человек за нарушения в сфере оружия и охраны. В регионе зарегистрировано свыше 30 тысяч владельцев гражданского оружия, которые владеют около 57 тысяч единиц.

