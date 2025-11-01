Росгвардия Рязани оказала более 17,5 тысяч госуслуг за 10 месяцев

Сотрудники Росгвардии по Рязанской области подводят итоги работы за 10 месяцев 2025 года. В отчетный период было принято около 17 тысяч заявлений на получение государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, а также предоставлено порядка 17,5 тысяч государственных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе работы проведено более 6,3 тысяч проверок условий хранения и сохранности оружия. В результате контрольных мероприятий аннулировано 522 разрешения, лицензии и удостоверения частных охранников. Кроме того, изъято более 1600 единиц огнестрельного оружия и свыше 4 тысяч патронов различного калибра. На возмездной основе добровольно сдано 7 единиц огнестрельного оружия.
Также за отчетный период к административной ответственности привлечено более 600 граждан за правонарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. В настоящее время на территории Рязанской области зарегистрировано более 30 тысяч владельцев гражданского оружия, которые владеют около 57 тысячами единиц.