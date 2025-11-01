Прокуратура нашла на счете рязанской больницы деньги умерших пациентов
Установлено, что на лицевом счете находятся деньги пациентов, которые до своей смерти проходили лечение и не имели родственников. В нарушение требований закона средства в размере более 70 тысяч рублей в собственность РФ до настоящего времени не обращены. Прокуратура обратилась в суд.
