Прокуратура нашла на счете рязанской больницы деньги умерших пациентов

Установлено, что на лицевом счете находятся деньги пациентов, которые до своей смерти проходили лечение и не имели родственников. В нарушение требований закона средства в размере более 70 тысяч рублей в собственность РФ до настоящего времени не обращены. Прокуратура обратилась в суд.

