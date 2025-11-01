На Украине заявили о катастрофической ситуации в стране
На Украине заявили о катастрофической ситуации в стране. Заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Он отметил, что Европа без США воевать не может. И добавил, что «главный ресурс — люди — практически исчерпан».
По его словам, мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри.