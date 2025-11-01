Маркетплейсы выразили готовность к договоренности с банками о скидках

Маркетплейсы готовы к диалогу с банками по вопросу скидок на своих платформах без государственного вмешательства, заявил Евгений Этин, директор по взаимодействию с властями Wildberries Russ. Он предложил запретить «программы лояльности» от мобильных операторов и банков, создающие неравные условия для маркетплейсов. Руководитель Ozon Александр Васильев поддержал эту позицию и анонсировал расширение программы лояльности, чтобы скидки были доступны клиентам разных банков, а не только «своего». В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее отметила, что скидки на оплату картами банков-партнеров маркетплейсов создают нечестную конкуренцию, так как банки не могут устанавливать разные цены в зависимости от карты, а платформы — могут.

Маркетплейсы, включая Wildberries и Ozon, выразили готовность к диалогу с банками о размере скидок на своих платформах без вмешательства государства. Об этом заявил Евгений Этин, директор по взаимодействию с органами власти объединенной компании Wildberries Russ, на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике, сообщает РБК.

Напомним, недавнего Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что скидки, которые маркетплейсы предоставляют при оплате банковскими картами именно тех банков, с которыми они сотрудничают, являются некорректными с точки зрения конкуренции. «Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — объяснила она.

Этин подчеркнул, что регулирование должно основываться на принципах справедливости и предложил запретить «программы лояльности» от мобильных операторов и банков, которые могут создавать неравные условия для маркетплейсов. Он выразил недоумение по поводу существующих ограничений, мешающих площадкам предлагать специальные условия для клиентов.

Руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ozon Александр Васильев также поддержал эту позицию и сообщил о планах расширения программы лояльности. В будущем скидки будут доступны не только для пользователей карт Ozon банка, но и для клиентов других банков.

Однако вице-президент Сбербанка Анна Попова выступила против практики, когда цены на маркетплейсах различаются в зависимости от банка, назвав это «грубым вмешательством» и «нарушением конкуренции». Она отметила, что данный вопрос уже обсуждается в Центробанке и правительстве, и призвала к внесению поправок в законодательство.