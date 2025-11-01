Госавтоинспекторы обратились к рязанцам через громкоговорители

Оперативники обратились к жителям Спасского района. Автоинспекторы призывали пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части. Также инспекторы ДПС обратились к автомобилистам и рекомендовали снижать скорость перед пешеходным переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Госавтоинспекторы обратились к рязанцам через громкоговорители. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

