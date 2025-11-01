Главу рязанского сельского поселения осудят за мошенничество с выплатами

Главу одного из сельских поселений Рязанского района осудят за мошенничество. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Обвиняемый, проживая в Рязани и Рязанском районе, фиктивно зарегистрировался в зоне радиационного воздействия в Ряжском районе и незаконно получал выплаты на себя и детей.

Всего похищено более 280 тысяч рублей бюджетных средств.

Прокуратура Рязанского района направила Ряжский райсуд уголовное дело о мошенничестве при получении соцвыплат (часть 3 статьи 159 УКРФ).

Также с обвиняемого планируют взыскать в доход государства полученные им деньги.