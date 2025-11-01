Бухгалтера рязанской больницы осудят за мошенничество

Установлено, что в феврале 2020 года главный бухгалтер медицинского учреждения, имея умысел на хищение денежных средств с использованием своего служебного положения, под предлогом необходимости финансирования хозяйственных нужд сообщила пяти работникам больницы заведомо ложную информацию о том, что на их зарплатные счета будут перечисляться денежные средства в виде стимулирующих премий за высокие показатели в работе. Эти денежные средства необходимо будет ей вернуть. Таким образом, ей перечислили около 2 миллионов 950 тысяч рублей.

Бухгалтера рязанской больницы осудят за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что в феврале 2020 года главный бухгалтер медицинского учреждения, имея умысел на хищение денежных средств с использованием своего служебного положения, под предлогом необходимости финансирования хозяйственных нужд сообщила пяти работникам больницы заведомо ложную информацию о том, что на их зарплатные счета будут перечисляться денежные средства в виде стимулирующих премий за высокие показатели в работе.

Эти денежные средства необходимо будет ей вернуть.

Таким образом, ей перечислили около 2 миллионов 950 тысяч рублей. Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.