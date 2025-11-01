Артисты рязанского театра драмы отправились в Тайланд
Они стали участниками международного фестиваля «Слово о русском сердце», который объединяет сотни участников из России, Китая, Танзании, Индонезии, Таиланда и других стран. Актеры покажут три спектакля, а директор театра Борис Гречко примет участие в деловой программе.
