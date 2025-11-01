Артисты рязанского театра драмы отправились в Тайланд

Артисты рязанского театра драмы отправились в Тайланд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

