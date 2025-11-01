59-я группа волонтеров из Рязани отправилась в Курск

Из Рязани в Курск отправилась 59-я группа волонтеров. Об этом сообщает ИД «Пресса». В составе добровольческой миссии — шесть человек. Они отвезут в регион гуманитарный груз по запросу госпиталя, мочалки, связанные участниками проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань», воду, а также корм для животных по проекту «Защита животного мира». Корм направят в приюты в приграничной зоне.