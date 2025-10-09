Жителя Рязани отправили в колонию за хранение наркотиков

Жителя Рязани отправили в колонию за хранение наркотиков. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

По данным следствия, в период с мая по август 2024 года мужчина выращивал растительные наркотики у себя дома и хранил их для личного потребления.

В его доме полицейские нашли запрещенные вещества массой более 13 г изъяты из оборота.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с возложением дополнительных обязанностей.