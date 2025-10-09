Житель Шацкого района предстанет перед судом за угрозу убийством

Житель Шацкого района предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В июле 2025 года, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своему знакомому убийством, используя металлический лом. В ходе конфликта он также нанес удар в область головы потерпевшему. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, был вынужден обратиться за медицинской помощью. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу.

