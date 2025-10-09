Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 235
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 941
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 913
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 249
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk заставят русских «протрезветь»
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность усиления обороноспособности страны с помощью дальнобойных ракет Tomahawk. В своем заявлении он отметил, что такие меры могут не только укрепить Украину, но и побудить Россию к конструктивному диалогу. Зеленский добавил, что наличие таких ракет может «отрезвить» российскую сторону и подтолкнуть ее к переговорам. В то же время президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу передачи ракет Украине, отметив, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, каким образом Киев будет использовать эти системы. Кремль также предупредил, что такая передача может негативно сказаться на позитивных тенденциях в американо-российских отношениях.

Согласно информации Axios, администрация Трампа опасается утраты контроля над использованием ракет после их передачи Украине.