Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk заставят русских «протрезветь»

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность усиления обороноспособности страны с помощью дальнобойных ракет Tomahawk.
В своем заявлении он отметил, что такие меры могут не только укрепить Украину, но и побудить Россию к конструктивному диалогу.
Зеленский добавил, что наличие таких ракет может «отрезвить» российскую сторону и подтолкнуть ее к переговорам.
В то же время президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу передачи ракет Украине, отметив, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, каким образом Киев будет использовать эти системы.
Кремль также предупредил, что такая передача может негативно сказаться на позитивных тенденциях в американо-российских отношениях.
Согласно информации Axios, администрация Трампа опасается утраты контроля над использованием ракет после их передачи Украине.