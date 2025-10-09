Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk заставят русских «протрезветь»

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность усиления обороноспособности страны с помощью дальнобойных ракет Tomahawk. В своем заявлении он отметил, что такие меры могут не только укрепить Украину, но и побудить Россию к конструктивному диалогу. Зеленский добавил, что наличие таких ракет может «отрезвить» российскую сторону и подтолкнуть ее к переговорам. В то же время президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу передачи ракет Украине, отметив, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, каким образом Киев будет использовать эти системы. Кремль также предупредил, что такая передача может негативно сказаться на позитивных тенденциях в американо-российских отношениях.

Согласно информации Axios, администрация Трампа опасается утраты контроля над использованием ракет после их передачи Украине.