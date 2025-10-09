ВС РФ поразили портовые сооружения и энергообъекты ВСУ
Кроме того, российские войска поразили склады хранения и места запуска украинских БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
ВС РФ поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища с горючим, обеспечивающие деятельность ВСУ. Об этом 9 октября сообщило Минобороны.
