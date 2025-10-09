Вильфанд заявил, что январь 2026 года станет крайне холодным

По словам главы Гидрометцентра, начало 2026 года выдастся крайне холодным. Он отметил, что в центральной России, в том числе Рязанской области, ожидается температура на 4 °C ниже нормы.

