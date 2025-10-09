В Рязанском районе в ДТП пострадала женщина

ДТП произошло 8 октября, примерно в 11:30, на 25-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» в Рязанском районе. По предварительной информации полиции, 66-летний житель Пронского района, управляя автомобилем «Форд Фокус», столкнулся с «Шевроле», за рулем которого был 55-летний житель Новомичуринска. 50-летняя пассажирка «Форда» пострадала. Она обращалась за медпомощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.