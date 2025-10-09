В Рязанской области зафиксировали 82 преступления в сфере незаконного оборота оружия

Раскрываемость составила 100%. Изъято 39 единиц огнестрельного оружия, шесть килограммов взрывчатых веществ, 3 078 боеприпасов и девять взрывных устройств.

С начала года в Рязанской области зафиксировали 82 преступления в сфере незаконного оборота оружия. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

По итогам предварительного расследования в суд направлено 42 уголовных дела, 15 дел прекращено на досудебной стадии в связи со смертью подозреваемых.