В Рязанской области зафиксировали 82 преступления в сфере незаконного оборота оружия
Раскрываемость составила 100%. Изъято 39 единиц огнестрельного оружия, шесть килограммов взрывчатых веществ, 3 078 боеприпасов и девять взрывных устройств.
С начала года в Рязанской области зафиксировали 82 преступления в сфере незаконного оборота оружия. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.
По итогам предварительного расследования в суд направлено 42 уголовных дела, 15 дел прекращено на досудебной стадии в связи со смертью подозреваемых.