В Рязанской области торжественно вручили 50-тысячную Единую цифровую карту жителя

Жительница села Чернава Оксана Фролова стала обладательницей юбилейной 50-тысячной Единой цифровой карта жителя (ЕЦК) в Рязанской области. Церемония вручения прошла в отделении Сбера.

Оформить карту жителя в Сбере можно с 4 августа. Это обычная банковская карта, выпускаемая на базе платёжной системы «Мир», которой можно расплатиться за товары или услуги. При этом с её помощью в регионе можно получить дополнительные социальные льготы. Так, держателям ЕЦК в Рязанской области доступны льготный проезд в общественном транспорте, скидки и кешбэк при покупках в региональных магазинах, аптеках и иных торгово-сервисных предприятиях. Карта может использоваться как электронный пропуск или читательский билет. А её оформление и обслуживание — бесплатно.

Для семьи Фроловых, воспитывающих сына, карта стала не просто банковским продуктом, а реальным помощником в повседневной жизни. «Я активно пользуюсь скидками и кешбэком, которые дает карта, в крупных магазинах. Это ощутимая помощь для нашего семейного бюджета», — поделилась Оксана.

В церемонии вручения приняли участие руководитель Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирина Амирова и Джафаров Александр, директор по развитию ООО «Ресурсы партнеров Рязань».

Ирина Амирова, руководитель Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Для Сбербанка участие в проекте Единой цифровой карты жителя — это часть нашей социальной миссии по повышению качества жизни людей. Мы рады, что, выпуская карту, мы предоставляем нашим клиентам не просто банковский продукт, а ключ к целой экосистеме городских и региональных сервисов. Мы видим растущий интерес к карте и со стороны жителей районов области, для которых мы стараемся обеспечивать максимальную доступность услуг».

Джафаров Александр, директор по развитию ООО «Ресурсы партнеров Рязань»:

«Пятьдесят тысяч карт — это не просто цифра. Это пятьдесят тысяч рязанцев, которые выбрали для себя современный и удобный инструмент для решения повседневных задач. Для нас особенно ценно, что юбилейной картой стала жительница села. История Оксаны наглядно показывает, что ЕЦК востребована не только в городе, но и в районах области».