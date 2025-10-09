В Рязанской области торжественно вручили 50-тысячную Единую цифровую карту жителя

Жительница села Чернава Оксана Фролова стала обладательницей юбилейной 50-тысячной Единой цифровой карта жителя (ЕЦК) в Рязанской области. Церемония вручения прошла в отделении Сбера.
Оформить карту жителя в Сбере можно с 4 августа. Это обычная банковская карта, выпускаемая на базе платёжной системы «Мир», которой можно расплатиться за товары или услуги. При этом с её помощью в регионе можно получить дополнительные социальные льготы. Так, держателям ЕЦК в Рязанской области доступны льготный проезд в общественном транспорте, скидки и кешбэк при покупках в региональных магазинах, аптеках и иных торгово-сервисных предприятиях. Карта может использоваться как электронный пропуск или читательский билет. А её оформление и обслуживание — бесплатно.
Для семьи Фроловых, воспитывающих сына, карта стала не просто банковским продуктом, а реальным помощником в повседневной жизни. «Я активно пользуюсь скидками и кешбэком, которые дает карта, в крупных магазинах. Это ощутимая помощь для нашего семейного бюджета», — поделилась Оксана.
В церемонии вручения приняли участие руководитель Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирина Амирова и Джафаров Александр, директор по развитию ООО «Ресурсы партнеров Рязань».
Ирина Амирова, руководитель Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:
«Для Сбербанка участие в проекте Единой цифровой карты жителя — это часть нашей социальной миссии по повышению качества жизни людей. Мы рады, что, выпуская карту, мы предоставляем нашим клиентам не просто банковский продукт, а ключ к целой экосистеме городских и региональных сервисов. Мы видим растущий интерес к карте и со стороны жителей районов области, для которых мы стараемся обеспечивать максимальную доступность услуг».
Джафаров Александр, директор по развитию ООО «Ресурсы партнеров Рязань»:
«Пятьдесят тысяч карт — это не просто цифра. Это пятьдесят тысяч рязанцев, которые выбрали для себя современный и удобный инструмент для решения повседневных задач. Для нас особенно ценно, что юбилейной картой стала жительница села. История Оксаны наглядно показывает, что ЕЦК востребована не только в городе, но и в районах области».
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481