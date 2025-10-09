В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали на 200 тысяч

В июне управление Россельхознадзора провело проверку и установило, что земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 8,4 га, расположенные в Рязанском районе, заросли сорняками и кустарниками. В сентябре юрлицо признали виновным и назначили штраф. Кроме того, выдали предписание с требованием устранить нарушения.

В Рязанской области ООО «Триумф» оштрафовали на 200 тысяч рублей за заросший участок сельхозназначения. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Россельхознадзора по региону.

