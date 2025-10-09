В Рязанской области поймали более 10 водителей автобусов, нарушающих ПДД

Рейд в регионе прошел в среду, 8 октября. Он был направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что к ответственности привлекли более 10 водителей.

