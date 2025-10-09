В Рязанской области осудили мужчину за незаконное хранение пороха
Отмечается, что мужчина незаконно хранил дома 116 граммов смеси дымного и бездымного пороха. Полицейские пресекли незаконную деятельность. Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатого вещества) в виде стрех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также мужчина выплатит штраф 20 тысяч рублей.
49-летнего жителя Шиловского района осудили за незаконное хранение пороха. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что мужчина незаконно хранил дома 116 граммов смеси дымного и бездымного пороха. Полицейские пресекли незаконную деятельность.
Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатого вещества) в виде стрех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также мужчина выплатит штраф 20 тысяч рублей.