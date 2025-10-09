В Рязанской области легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком
Авария произошла в четверг, 9 октября, на трассе Р-22 «Каспий». На 280 километре произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Ford с МАЗ. Сообщается о двух пострадавших. По словам очевидцев, они зажаты в корпусе машины. На месте работают спасатели.
В Рязанской области легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал «Скопингаген».
По данным канала, авария произошла в четверг, 9 октября, на трассе Р-22 «Каспий». На 280 километре произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Ford с МАЗ.
Сообщается о двух пострадавших. По словам очевидцев, они зажаты в корпусе машины. На месте работают спасатели.