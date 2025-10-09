Рязань
В Рязани женщину обвинили в фиктивной регистрации 17 мигрантов
Фото: рязанская полиция