В Рязани женщину обвинили в фиктивной регистрации 17 мигрантов
В Рязани полиция начала уголовное дело против 34-летней женщины за фиктивную регистрацию 17 иностранцев. Об этом пишет пресс-служба рязанской полиции. Женщина, ранее уже судимая за подобные преступления, зарегистрировала мигрантов из двух стран Средней Азии в своей квартире на улице Станкозаводской и получала деньги за постановку их на учет через МФЦ. Полиция проверила квартиру и выяснила, что она не подходит для проживания такого количества людей. Теперь правоохранительные органы ищут иностранных граждан и собираются привлечь их к ответственности. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: рязанская полиция