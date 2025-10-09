В Рязани задержали наркокурьера из Москвы. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба УМВД по региону.
Ночью полицейские при поддержке спецназа регионального управления Росгвардии на Московском шоссе остановили автомобиль, за рулем которого находился 24-летний неработающий житель столицы.
В салоне нашли сверток с граммом марихуаны, упаковочные материалы и магниты для прикрепления закладок с наркотиками к металлическим предметам.
По предварительной информации полиции, москвич по заданию администраторов нелегального интернет-магазина приехал в Рязань, арендовал квартиру и начал делать закладки.
На улице Мервинской полицейские нашли три грамма мефедрона. В селе Срезнево Рыбновского района обнаружили сверток с 200 граммами мефедрона.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.