В Рязани задержали наркокурьера из Москвы

В Рязани задержали наркокурьера из Москвы. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба УМВД по региону.

Ночью полицейские при поддержке спецназа регионального управления Росгвардии на Московском шоссе остановили автомобиль, за рулем которого находился 24-летний неработающий житель столицы.

В салоне нашли сверток с граммом марихуаны, упаковочные материалы и магниты для прикрепления закладок с наркотиками к металлическим предметам.

По предварительной информации полиции, москвич по заданию администраторов нелегального интернет-магазина приехал в Рязань, арендовал квартиру и начал делать закладки.

На улице Мервинской полицейские нашли три грамма мефедрона. В селе Срезнево Рыбновского района обнаружили сверток с 200 граммами мефедрона.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.