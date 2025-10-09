В Рязани задержали мужчину, который пытался изнасиловать девушку в Москве

В Рязани задержали мужчину, который пытался изнасиловать девушку в столице. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве. В ведомстве отметили, что во вторник, 7 октября, около Лефортовского парка мужчина напал на незнакомую девушку, угрожал ножом и пытался ее изнасиловать. Она сопротивлялась, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что нападавший скрылся с места преступления и сбежал в Рязань. Там его задержали по подозрению в покушении на изнасилование и совершении насильственных действий сексуального характера. В ГСУ СК России по Москве также уточнили, что нападавший в ходе допроса полностью признал вину.

Видео: Telegram-канал «Столичный СК»