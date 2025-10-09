В Рязани восстановили движение троллейбусов по прежним схемам

По данным администрации, на 14:01 возобновлено движение троллейбусов маршрутов №№ 3, 5н, 5 В, 10. Ранее в связи с проведением работ по валке аварийных деревьев по улице Ленина было изменено движение указанных маршрутов.