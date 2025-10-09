В Рязани пропал 45-летний Максим Осирный

Отмечается, что с 9 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 162 см, полного телосложения, прихрамывает, темно-русые волосы, голубые глаза. Одежда: белая спортивная куртка, серые штаны, резиновые тапки.