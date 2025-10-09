В Рязани отреставрировали сборник «Плавильня слов» со стихами Сергея Есенина

Сборник издательства «Имажинисты» вышел в 1920 году. В нем пять стихотворений Сергея Есенина, написанных с 1917 по 1920 годы. Тираж книги — всего несколько сотен экземпляров. К началу работы над книгой она была в неудовлетворительном состоянии. Блок состоял из одной тетради, соединённой ржавой скрепкой, края страниц были повреждены надрывами. Специалисты промыли листы книги дистилированной водой, после чего восстановили утраты, отреставрировали мягкую обложку издания.

В Рязани отреставрировали сборник «Плавильня слов» со стихами Сергея Есенина. Об этом сообщила пресс-служба библиотеки имени Горького.

