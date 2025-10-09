В Рязани аренда квартир стала дороже покупки жилья в новостройке

Согласно исследованию, за год аренда квартир в Рязани подорожала сильнее, чем покупка жилья в новостройке. Отмечается, что ежемесячные платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру в городе ниже, чем арендные ставки. Разница достигает 21%.

В Рязани аренда квартир стала дороже покупки жилья в новостройке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику Циан.

