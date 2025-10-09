Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 264
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 969
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 924
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 270
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В России призвали молодоженов избегать шуток во время церемонии бракосочетания
В России призвали молодоженов избегать шуток во время церемонии бракосочетания. Об этом пишет «Абзац».

Наталья Тулина, руководитель отдела ЗАГС в Ростовской области, заявила, что попытки развеселить публику фразами вроде «Нет… такой возможности — отказаться» могут привести к прерыванию регистрации.

«Мы находимся не на бутафорском спектакле, а в ЗАГСе, и регистрация проходит в соответствии с законом РФ. Я категорически против шуток во время бракосочетания», — подчеркнула Тулина.

По ее словам, регистратор обязан воспринимать любую форму отказа буквально, даже если за ней следует пояснение «Конечно, шучу!». Закон требует, чтобы брак заключался только при добровольном согласии обоих партнеров, поэтому шутливое «нет» может стать основанием для прекращения церемонии.