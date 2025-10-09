В России призвали молодоженов избегать шуток во время церемонии бракосочетания

В России призвали молодоженов избегать шуток во время церемонии бракосочетания. Об этом пишет «Абзац». Наталья Тулина, руководитель отдела ЗАГС в Ростовской области, заявила, что попытки развеселить публику фразами вроде «Нет… такой возможности — отказаться» могут привести к прерыванию регистрации. «Мы находимся не на бутафорском спектакле, а в ЗАГСе, и регистрация проходит в соответствии с законом РФ. Я категорически против шуток во время бракосочетания», — подчеркнула Тулина. По ее словам, регистратор обязан воспринимать любую форму отказа буквально, даже если за ней следует пояснение «Конечно, шучу!». Закон требует, чтобы брак заключался только при добровольном согласии обоих партнеров, поэтому шутливое «нет» может стать основанием для прекращения церемонии.

