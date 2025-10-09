В России предложили приравнять зацепинг к экстремизму
По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, в интернете есть ресурсы, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге. Она подчеркнула, что несовершеннолетних не останавливает гибель или сильное травмирование их знакомых — они все равно продолжают подвергать жизнь риску. «Считаю, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению», — заявила она. Кроме того, как отметила омбудсмен, увлеченных зацепингом детей нужно ставить на учет и привлекать к более экстремальным видам спорта, чтобы они могли «выбросить адреналин».
