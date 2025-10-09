Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
16°
Птн, 10
14°
Сбт, 11
12°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 82.20 / 82.00 09/10 14:50
Нал. EUR 96.00 / 97.00 09/10 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 234
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 941
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 913
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России предложили приравнять зацепинг к экстремизму
По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, в интернете есть ресурсы, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге. Она подчеркнула, что несовершеннолетних не останавливает гибель или сильное травмирование их знакомых — они все равно продолжают подвергать жизнь риску. «Считаю, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению», — заявила она. Кроме того, как отметила омбудсмен, увлеченных зацепингом детей нужно ставить на учет и привлекать к более экстремальным видам спорта, чтобы они могли «выбросить адреналин».

В России предложили приравнять зацепинг к экстремизму. С соответствующим заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Пост об этом опубликован 9 октября у нее в соцсетях.

По словам Мишоновой, в интернете есть ресурсы, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге.

Она подчеркнула, что несовершеннолетних не останавливает гибель или сильное травмирование их знакомых — они все равно продолжают подвергать жизнь риску.

«Считаю, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению», — заявила она.

Кроме того, как отметила омбудсмен, увлеченных зацепингом детей необходимо ставить на учет и привлекать к более экстремальным видам спорта, чтобы они могли «выбросить адреналин».