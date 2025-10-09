В профсоюзе полиции дали оценку эффективности блокировки звонков в WhatsApp

Блокировка звонков в мессенджере WhatsApp привела к заметному снижению случаев мошенничества, однако злоумышленники продолжают разрабатывать новые схемы обмана, пишет НСН со ссылкой на Алексея Лобарева, руководителя ассоциации профсоюзов полиции России и ветерана специальной службы Московского уголовного розыска. По его словам, если ранее в отделах полиции можно было увидеть по 5-6 обманутых граждан, то сейчас их число сократилось до 1-2. Лобарев также отметил, что банки, такие как ВТБ и Сбербанк, активно помогают в борьбе с мошенничеством. Несмотря на эти меры, Лобарев подчеркнул, что мошенники продолжают использовать новые методы обмана, особенно нацеливаясь на пенсионеров.

По его словам, блокировка звонков в WhatsApp оказала положительное влияние на ситуацию: если ранее в отделах полиции можно было увидеть по пять-шесть обманутых граждан, то сейчас их число сократилось до одного-двух. Лобарев также отметил, что банки, такие как ВТБ и Сбербанк, активно помогают в борьбе с мошенничеством, быстро блокируя подозрительные финансовые операции и информируя правоохранительные органы.

Несмотря на эти меры, Лобарев подчеркнул, что мошенники продолжают использовать новые методы обмана, особенно нацеливаясь на пенсионеров. Он призвал молодежь помогать своим бабушкам и дедушкам, объясняя им риски и способы защиты от мошенников.

«Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, которые манипулируют их доверием и пугают уголовной ответственностью за раскрытие информации», — добавил Лобарев.