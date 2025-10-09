В профсоюзе полиции дали оценку эффективности блокировки звонков в WhatsApp

Блокировка звонков в мессенджере WhatsApp привела к заметному снижению случаев мошенничества, однако злоумышленники продолжают разрабатывать новые схемы обмана. Об этом пишет НСН со ссылкой на Алексея Лобарева, руководителя ассоциации профсоюзов полиции России и ветерана специальной службы Московского уголовного розыска.
По его словам, блокировка звонков в WhatsApp оказала положительное влияние на ситуацию: если ранее в отделах полиции можно было увидеть по пять-шесть обманутых граждан, то сейчас их число сократилось до одного-двух. Лобарев также отметил, что банки, такие как ВТБ и Сбербанк, активно помогают в борьбе с мошенничеством, быстро блокируя подозрительные финансовые операции и информируя правоохранительные органы.
Несмотря на эти меры, Лобарев подчеркнул, что мошенники продолжают использовать новые методы обмана, особенно нацеливаясь на пенсионеров. Он призвал молодежь помогать своим бабушкам и дедушкам, объясняя им риски и способы защиты от мошенников.
«Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, которые манипулируют их доверием и пугают уголовной ответственностью за раскрытие информации», — добавил Лобарев.