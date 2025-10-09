В МВД предупредили о мошеннической схеме с пересдачей анализов

По данным ведомства, аферисты обзванивают пенсионеров, представляются «сотрудниками поликлиники» и просят назвать персональные данные, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов. Затем жертве звонят лжесиловики, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, россиянам предлагают перевести деньги на «безопасный счет». Отмечается, что по такой схеме мошенники уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К ней пришла неизвестная и занесла сумки для денег, после чего мужчина и забрал «посылку», в которой было 80 тысяч рублей.