В МВД предупредили о мошеннической схеме с пересдачей анализов
В МВД предупредили о мошеннической схеме с пересдачей анализов. Об этом 9 октября сообщило РИА Новости.
По данным ведомства, аферисты обзванивают пенсионеров, представляются «сотрудниками поликлиники» и просят назвать персональные данные, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов.
Затем жертве звонят лжесиловики, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, россиянам предлагают перевести средства на «безопасный счет».
Отмечается, что по такой схеме мошенники уже обманули 89-летнюю женщину. К ней пришла неизвестная и занесла сумки для денег, после чего мужчина и забрал «посылку», в которой было 80 тысяч рублей.