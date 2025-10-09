В Московском районе в Рязани отремонтировали дорогу
Ремонт дорожного участка и тротуара провели на улице Птицеводов. Также там обустроили газон. Работы провели по программе местных инициатив. Замечаний по качеству выполненного ремонта не поступило.
Об этом 9 октября сообщила пресс-служба горадминистрации.
