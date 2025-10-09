В мессенджере Max запустили Сферум для учеников и учителей по всей стране

Образовательное пространство Сферум теперь доступно для всех пользователей национального мессенджера Max в России. Об этом сообщили в пресс-службе VK. Сферум, который поддерживается Минпросвещения, изначально запускался в шести регионах, а теперь его функции доступны педагогам, учащимся и родителям по всей стране. В Сферуме в Max доступны такие функции, как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного обучения, а также сервисы для работы с учебными материалами и уведомлениями от учителей. Пользователи могут получать информацию о расписании, оценках и заданиях через приложение «Госуслуги Моя школа». Кроме того, в Сферуме предусмотрен «Безопасный режим» для учащихся.

