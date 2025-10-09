В Кремле высказались о мирном процессе с Украиной

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. «Киеву кажется, что что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном», — заявил Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине.

