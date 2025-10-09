В Касимове произошло ДТП с участием автобуса
Отмечается, что авария случилась в четверг, 9 октября, около ЦРБ на улице Загородной в Касимове. Судя по кадрам, столкнулись автобус и «Хендай». Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.
Фото и видео: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»