В Касимове произошло ДТП с участием автобуса

Отмечается, что авария случилась в четверг, 9 октября, около ЦРБ на улице Загородной в Касимове. Судя по кадрам, столкнулись автобус и «Хендай». Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.

Фото и видео: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»